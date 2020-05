Derek Hennen es un entomólogo estadounidense que se dedica a estudiar insectos y tomarles fotografías para la difusión científica. Sin embargo, el investigador del Instituto Politécnico de Virginia Tech nunca imaginó que en una de sus imágenes publicadas en Twitter existiría una especie jamás vista.

Hennen publicó una foto en el 2018 de un milpiés que llamó la atención de la bióloga del Museo de Historia Natural de Copenhague, Ana Sofia Reboleira, quien decidió investigar a profundidad.

Reboleira trabaja en el instituto que cuenta con la mayor colección de insectos en el mundo, por eso unos extraños puntos blancos que aparecían en la imagen que publicó Hennen, no le parecieron familiares y se decidió a estudiarlo.

