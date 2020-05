¿Qué pasó?

El expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, generó una fuerte polémica, al referirse a la pandemia del coronavirus y a cómo ha sido la gestión gubernamental del actual mandatario de ese país, Jair Bolsonaro.

“Es bueno que la naturaleza, en contra de la voluntad de la humanidad, haya creado este monstruo llamado coronavirus porque este monstruo está permitiendo a los ciegos ver que sólo el Estado es capaz de dar soluciones a ciertas crisis. Esta crisis del coronavirus sólo el Estado puede resolverla”, dijo Lula durante una entrevista con la revista Carta Capital.

Lula se disculpó por su “infeliz” frase

Ante la polémica que generó su frase sobre la pandemia, el exmandatario brasileño publicó un video en su cuenta Twitter, para disculparse por la frase “infeliz” que había dicho para referirse a la crisis que vive su país.

“Usé una frase totalmente infeliz. Y la palabra excusa fue hecha para que la usemos con gran humildad. Si alguno de los 200 millones de brasileños se ofendió, pido disculpas. Conozco el sufrimiento que causa la pandemia, el dolor de tener familiares enterrados sin poder seguir el ritmo”, dijo en la plataforma digital junto a un video en el que continúa su explicación.

Lula vs Bolsonaro

La mala relación entre Lula da Silva y Jair Bolsonaro viene desde que este último inició sus labores como mandatario del país, la cual se afianzó cuando la pandemia tocó suelo nacional.

“Mi problema con Bolsonaro es que no se está ocupando de la pandemia. No se ocupa de la gente, no se ocupa de la economía. O encontramos una manera de sacarlo en base a los crímenes de responsabilidad que ya ha cometido, o va a terminar con este país”, sostuvo durante la entrevista.

