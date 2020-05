View this post on Instagram

Nos vamos a #Florida, #EstadosUnidos, donde una joven atropelló fatalmente a su padre mientras le enseñaba a estacionar el auto. La estadounidense de 15 años le había pedido a su padre practicar clases de manejo para aprovechar el bajo tráfico producto del #coronavirus, propuesta que él aceptó, según el medio #Tampa Bay Times. Mientras practicaban como aparcar en una plaza, la joven se confundió y apretó el pedal del acelerador por error y arrolló a su padre, que se encontraba en frente del vehículo para decirle como debía moverse. Si bien la adolescente le brindó primeros auxilios y llamó a la ambulancia, el hombre falleció horas después en el hospital producto de las heridas.