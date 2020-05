Un mujer de 52 años de edad perdió la vida en Chicago, Estados Unidos, luego que fuera atacada por uno de sus perros, un ejemplar bulldog francés que había adoptado recientemente para hacerle compañía junto a dos canes más.

De acuerdo al registro de los medios locales, Lisa Urso, nombre de la víctima fue mordida y arañada en varias oportunidades por la mascota, el cual fue entrenado para peleas en la perrera donde vivía anteriormente, indicaron las autoridades de la ciudad.

Según Jimmy Lee, jefe de policía de Fox Lake, el cuerpo de la víctima estaba mutilado. La autopsia confirmó que la mujer murió por las graves heridas que le provocó el animal.

Las funcionarios policiales precisaron que el ataque del bulldog, un raza de compañía y de pequeño tamaño, se produjo antes que su dueña lograra salir al patio para huir de sus mordiscos. De hecho, fue en este sector de la casa que un amigo halló el cadáver de Lisa.

El hecho ha causado conmoción entre los conocidos de la mujer y la opinión pública en general, pues esta raza de perros no está asociada a ataques graves hacia los seres humanos, aunque los veterinarios aseguran que si es poseedora de una fuerte mandíbula.

En medio de las investigaciones, los agentes señalaron que es imposible asegurar a que los otros perros no hayan participado en el ataque; sin embargo en el bulldog francés es el animal sobre el que recaen todas las sospechas, pues había mordido previamente a la pareja de la fallecida.

Ante este primer ataque, fue devuelto a la perrera, pero la mujer solicitó recuperarlo. El bulldog francés convivía en el mismo domicilio con otro ejemplar de la misma raza, que tenía algo de sangre pero estaba en buen estado, y con un border collie.

