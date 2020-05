¿Qué pasó?

La policía de Argentina dio con el paradero de la recién nacida que fue vendida por sus padres en Argentina. Durante el operativo, fue capturada una mujer de 48 años de edad, quien había hecho gestiones de compra con los padres biológicos de la menor a través de Facebook durante el embarazo, a quienes le había entregado dinero en cuotas durante los últimos siete meses.

Ahora los padres de la niña enfrentan una causa judicial por los presuntos delitos de “promoción para la supresión de identidad de la menor de edad, falso testimonio y falsa denuncia”.

Detención y rescate de la menor

El intercambio se realizó en Buenos Aires, donde los padres biológicas de la recién nacida y la “compradora” se encontraron para hacer la última transacción. Cuando entregaron a la niña, la madre se arrepintió del acuerdo y fue hasta la policía para poner una denuncia de “secuestro y robo”. Sin embargo, durante su declaración tuvo que revelar la verdad de lo sucedido, destacando que había intentado vender a su hija.

Las investigaciones iniciaron y las autoridades pudieron dar con el paradero de la “compradora”, quien reside en Córdoba junto a su padre. Allí se logró rescatar a la bebé sana y salva, quien ahora se encuentra con la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de Argentina.

Durante el operativo, el padre de esta mujer, identificado como Juan Backer, reveló a Cadena 3 que su hija había pagado un total de 500 mil pesos argentinos (6 millones 91 mil 530 CLP) por la compra de la bebé, ya que ella no podía tener hijos.

¿Cómo fue la supuesta compra y venta?

Según Backer, su hija acordó con la madre de la bebé un precio, que fue pagado en cuotas durante el embarazo: "Nos pidió plata y le fuimos dando durante los siete meses que estuvo embarazada”, explicó.

"Vendí la casa. Mi hija no podía tener familia y ella tenía como siete hijos. Ahora pide 80 mil pesos (975 mil pesos CLP) y siete meses de alquiler. Me pedía plata y me decía: ‘Si no, no te la doy y la tiro a la basura a la nena”, relató el hombre.

Finalmente, detalló que su hija le dio el dinero acordado a la madre, quien le entregó a la bebé con los respectivos documentos. Sin embargo, al partir con la menor, “no cumplió con el acuerdo” y puso una denuncia.

Ahora la mujer de 48 años espera una orden del juez, donde especifique la pena a la que se enfrenta por la compra de un menor de edad.