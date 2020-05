Un brote inusual de coronavirus entre reos del Centro Correccional del Condado Norte, California (Estados Unidos), puso en alerta al Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles. En total 21 reclusos dieron positivo, por lo que decidieron revisar los videos para verificar si se había violado alguna norma preventiva.

Las autoridades querían saber si los internos dejaron de usar sus mascarillas o si no respetaban la distancia social. Pero encontraron algo más: “Nos topamos con imágenes que nos preocupaban mucho", declaró Bruce Chase, asistente del sheriff Chase, a la agencia AP.

Descubrieron que los reclusos compartieron una botella de agua y olieron una mascarilla para infectarse entre ellos y salir antes de cumplir su condena. Este condado liberó previamente a varios internos para evitar la propagación masiva en los correccionales, luego que 357 dieron positivo.

Las sorprendentes imágenes fueron detectadas en dos videos. El primero corresponde a mediados de abril, allí se ven a cuatro reos “compartiendo” y “respirando profundamente” la misma mascarilla.

En el segundo, del 26 de abril, un reo llenó una botella del dispensador de agua caliente y camina hacia sus compañeros, quienes beben del recipiente. Según el sheriff del condado de Los Ángeles, Alex Villanueva, este gesto llamó su atención pues los reclusos “cuidan celosamente” sus vasos.

