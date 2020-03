¿Qué pasó?

El pasado martes 3 de marzo y durante una actividad política denominada Encuentro Plan Nacional de Parto Humanizado y Lactancia Materna, el presidente Nicolás Maduro instó a las mujeres en Venezuela a parir para que "crezca la patria".

Durante el evento, el mandatario venezolano conversó con varias madres, y preguntó a una de ellas cuántos hijos tenía, a lo que ella respondió seis, motivo por lo que la usó de ejemplo para todas las mujeres del país llanero, al igual que ella, tengan hijos.

"La mujer fue hecha para parir"

Tras la respuesta de la madre, el líder chavista expresó: "Dios te bendiga por haberle dado a la patria, tres muchachitos y tres muchachitas (...). ¡A parir, pues, a parir! ¡Todas las mujeres a tener seis hijos!" ".

Posteriormente, y en compañía de su esposa Cilia Flores, el mandatario aseguró: "la mujer fue hecha para parir".

Reacciones adversas

Casi inmediatamente, las reacciones contra el mensaje de Nicolás Maduro no se hicieron esperar, y más aún por la grave crisis política, económica y social que atraviesa ese país que, entre otras cosas, ha detonado un problema agudo de desnutrición infantil.

De hecho, cifras difundidas por Unicef y la Fundación Caritas refieren que el porcentaje de niño con malnutrición aumentó entre 13 y 16%.

La ONG venezolana Acción Ciudadana contra el Sida fue una de las tantas instancias que repudió el mensaje de Maduro y lo responsabilizó de las malas condiciones para el trabajo de parto en los hospitales en Venezuela.

"Cuando las mujeres con VIH están en trabajo de parto, se consiguen que en los hospitales no hay antirretrovirales, les exigen comprar kit de bioseguridad, las maltratan y discriminan, y sin reactivos para detectar si sus bebés nacieron VIH. Y ahora el responsable de esto, manda a parir", escribieron por su cuenta de Twitter.

Acción Ciudadana agregó: "recordamos que el Estado venezolano no realiza campañas informativas para prevenir el VIH e infecciones de transmisión sexual, no entrega condones femeninos y masculinos, no promueve la salud sexual y reproductiva. El responsable de estas situaciones manda a parir a las mujeres".

En medio de la crisis humanitaria que atraviesa el país, con una desnutrición infantil de entre 13% y 16% según Unicef y Caritas, Maduro manda a las mujeres a parir masivamente.



"¡A parir, pues, a parir! ¡Todas las mujeres a tener 6 hijos!", dijo en cadena nacional. #3Mar pic.twitter.com/3Gq4zOXpYW — Gabriel Bastidas (@Gbastidas) March 3, 2020