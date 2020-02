Marguel salió de Venezuela, acompañada de su pequeña hija de tres años y un par de maletas, a comienzos del 2019 con rumbo a Perú. En ese país se reencontraría con su pareja, a quien no veía hace un año.

La joven de 27 años de edad, salió con la esperanza que, en territorio extranjero le iría distinto. Pensó en rehacer su vida y brindarle un mejor futuro a su hija Sofía. Sin embargo, la noqueó otra realidad. Algo parecido al “sueño americano” pero no en los Estados Unidos.

De Perú a Chile

"Salí el 23 de marzo de Venezuela y llegué a Perú el 26, con mi hija. Pero no me fue nada bien. Tras un inconveniente con mi pareja, tuve que huir de su casa y salir del país. Fue cuando llegué a Chile a casa de mi hermano y su familia", contó Marguel.

Cuando salió de Venezuela, la oriunda de Caracas -capital venezolana- tenía un empleo estable; pero un sueldo que apenas le alcanzaba para cubrir sus necesidades básicas. Este hecho, sumado a la escasez de alimentos, medicamentos y la inseguridad, la impulsaron a tomar la decisión.

Foto referencial/AFP

Durante la conversación, la administradora, de profesión, se escuchaba serena, tranquila. Esa misma tranquilidad que perdió meses antes de salir de su natal Venezuela, en Perú y luego en Chile.

"Entré sin ningún inconveniente a Chile. Comencé a hacer todos los trámites para estar legal. Mientras me salía la visa, tuve que comenzar a trabajar porque debía pagar todo el dinero que debía. Trabajé en dos ópticas en el Centro, por Mac Iver, hay muchas por ahí. No ganaba muy bien, pero fue lo más que pude conseguir", dijo.

Después, una secuencia de eventos desafortunados. Marguel fue detenida por la PDI por trabajar sin visa (documento que hasta la fecha nunca le llegó), posteriormente, fue agredida por dos mujeres “una chilena y una colombiana” y, lo más desesperante, su hija Sofía se enfermó de sarampión morado.

De Chile a Venezuela

En días recientes, el embajador de Venezuela en Chile, Arévalo Enrique Méndez Romero, informó a Meganoticias que un total de de 1138 venezolanos han abandonado nuestros país con el Plan Vuelta a la Patria del gobierno de Nicolás Maduro; esto sin sumar los que se han ido por sus propios medios.

Las razones, distintas, pero en su mayoría: el alto costo de la vida, la lentitud del proceso para legalizar su estadía y obtener una visa; y la no menos importante, el estallido social. Las razones de Marguel, las dos primeras. Las mismas razones de José Luis, quien llegó a nuestro país con su esposa e hijo. Sin embargo, la supuesta mejora económica de Venezuela lo hizo regresar tras vivir 3 años en Chile.

Foto: Embajada de Venezuela en Chile

"Nunca me fue mal en Chile, cuando llegué el proceso de legalizarse y adquirir la visa era mucho más fácil que ahora que el trámite tarda más. Lo sé porque muchos amigos que quedaron aún esperan su visa definitiva y tiene más de un año en ese proceso", comentó José Luis.

El contador relató que pese a que no vivía mal en Chile, el costo de la vida en Santiago lo tenía un poco "ahorcado". "El dinero me alcanzaba sólo para cosas básicas y para cubrir los gasto del chamo (su hijo)", indicó.

Fue así como el año pasado, y tras un propuesta de su hermano, regresó a Venezuela y se sumó a un negocio familiar. Asegura que no le falta nada. "Tenemos comida, trabajo y no la cantidad de gastos que en Chile", recalcó.

Ahora y de vuelta en su tierra, ¿cómo se sienten?, ¿cómo está Venezuela?

"Cuando llegué a Venezuela sentí que estaba distinta a cuando me había ido. Ahora se consiguen los productos de las cesta básica; los consigues a un costo elevado, por supuesto o en dólares… Pero, después de lo que pasé, me di cuenta que podemos luchar dentro de nuestro país, al igual que lo hacemos afuera", expresó Marguel.

Por su parte, José Luis con buenos recuerdos de Chile, como él mismo comentó, sostuvo: "Desde que llegué a mi país no me va mal. Tengo ingresos en dólares, el negocio va bien. Mi esposa consiguió empleo sin mucho esfuerzo. Y estamos en nuestra casa propia, no pagamos un arriendo, los servicios básicos son más económicos. Allá más de la mitad del sueldo de los dos se nos iba en mantener la casa".

A juicio de José Luis, "obviamente el tema seguridad es importante, igual uno sale con el temor de que te roben o pase algo. Pero, eso podía pasar igual en Chile (...). Me siento bien, no me arrepiento. Nada como estar de nuevo con la familia".