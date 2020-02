Muchas zonas desconocidas de la Luna han sido reveladas gracias a la decodificación de los datos suministrados por el cohete chino Change’e-4 que fue lanzado desde el pasado 3 de enero del 2019.

Las imágenes difundidas por la cuenta oficial de Twitter del Sistema de Investigación y Aplicación Terrestre (GRAS) del Proyecto de Exploración Lunar China muestran el cráter Von Kármán, ubicado en la Cuenca del Polo Sur-Aitken.

Thanks to @zengxingguo 's pointers I got it work! Here's a random image -- 4 mega pixels -- from #ChangE4/#Yutu2's PanCAM, taken just a month ago (19/12/02). The full DR1 (38 GB!) can be accessed at CLEP's PDS at https://t.co/HXrOwsI6q4. pic.twitter.com/cTFgsVIqV0