Muere el relator argentino Marcelo Araujo, recordado por narrar los goles de Marcelo Salas en River Plate

16 mar. 2026 - 11:05 hrs.

El mundo del deporte está de luto, debido a que este lunes se confirmó el fallecimiento del relator argentino Lázaro Jaime Zilberman, conocido como Marcelo Araujo, y que es considerado una de las voces más importantes en el país trasandino.

De acuerdo con medios argentinos, Araujo falleció a los 78 años, producto de problemas de salud que derivaron de una neumonía que padecía.

Araujo lideró el histórico programa "Fútbol de Primera" entre 1989 y 2004. En 2009, pasó a formar parte de "Fútbol para Todos".

El vínculo entre Araujo y Marcelo Salas

Marcelo Araujo es recordado en Chile por relatar los goles de Marcelo Salas en River Plate, sobre todo en el Apertura 1996, con su mítica frase "Salas y River campeón".

Además, también se le recuerda el relato a un gol del "Matador", aquién calificó como "fenómeno". "Este es el fenómeno, golazo del fenómeno, golazo del fenómeno", narró Araujo.