¿Qué pasó?

Una curiosa situación se registró en la Liga de Escocia ante la decisión del club Livingston, que solicitó la ayuda a sus hinchas para tomar una decisión clave para la conformación de su actual plantel, en medio de la para del fútbol que se vive en ese país a causa de la expansión del coronavirus.

Esto porque la dirigencia del cuadro europeo optó por preguntar a sus hinchas en su cuenta oficial de Twitter si uno de sus arqueros debía seguir o no en el equipo de cara a la próxima temporada.

Es el caso del golero Gary Maley, quien culmina su contrato en junio, por lo que el club abrió una votación en redes sociales para que los fanáticos decidieran qué hacer con el futbolista.

¿Qué decidieron los hinchas?

Ante el curioso y controvertido llamado, los seguidores respondieron a la encuesta con más de 190 mil sufragios.

Y los resultados arrojaron que los fanáticos quieren que el arquero Gary Maley, de 37 años, siga en la institución por un año más.

📋| Quite possibly a football first but we’re giving you the chance to decide on the future of goalkeeper @Maley1Gary.



With his contract expiring next month, we’re leaving it in the hands of the fans as to whether or not we offer “Stretch” an extension.



Stay or go - you decide! — Livingston FC (@LiviFCOfficial) May 25, 2020

Esto porque el 70,4% de los electores votó a favor de la continuidad ante lo que el club señaló que “los fanáticos han hablado y, como resultado, el portero Gary Maley ha firmado hoy una extensión de un año más en el club”.

✍🏻| The people have spoken – @Maley1Gary stays!



With almost 200,000 votes cast on our twitter poll & over 1 million impressions worldwide, the fans have spoken and as a result, goalkeeper Gary Maley has today signed a one-year extension at the club.



🔗 https://t.co/tiNhaJGiuX pic.twitter.com/I5AGFiYvQG — Livingston FC (@LiviFCOfficial) May 27, 2020

Además, la institución afirmó por que la votación irá en ayuda de fondos para la Fundación John O'Byrne, que apoya a niños que pasan mucho tiempo en el hospital con enfermedades a largo plazo.