¿Qué pasó?

En Turquía sigue generando conmoción lo ocurrido con el futbolista Cevher Toktas, quien confesó el asesinato de su hijo, quien padecía coronavirus, en un incidente ocurrido el pasado 23 de abril en tierras otomanas.

El jugador entregó el crudo relato de lo sucedido al manifestar que “puse una almohada sobre mi hijo acostado boca arriba en la cama. Durante unos 15 minutos nunca levanté la almohada. Mientras tanto, mi hijo estaba revoloteando. Sin embargo, seguí imprimiendo fuerza. Luego tiré la almohada y cuando mi hijo permaneció inmóvil decidí llamar a un médico”.

A pesar de la asistencia de funcionarios de salud, el pequeño Kasim Toktas murió sin conocerse hasta hoy las causas de su fallecimiento.

“Nunca lo amé a mi hijo”

Así pasaron 11 días, hasta que Cevher Toktas optó por ir a la policía para confesar fríamente lo sucedido con su pequeño hijo.

“Tras lo ocurrido no le dije a mi esposa, ni a mi madre, ni a mi padre. Sacamos su cuerpo del hospital un día después y lo enterramos en el cementerio Hamitler. Todos pensaban que mi hijo murió de la enfermedad. Mi esposa y mi padre no sabían que maté a mi hijo”, comenzó relatando en un documento que fue divulgado por el diario Spor de Turquía.

“Mientras estaba sentado en nuestra casa con mi esposa en la noche del 4 de mayo, pensé en lo que estaba sucediendo de repente y me sentí incómodo. Salí de la casa diciéndole a mi esposa: "Tengo algo de trabajo", indicó.

"Fui a la estación de policía y les dije a los oficiales allí. Tengo 2 hijos. Nunca amé a mi pequeño hijo. No sé por qué no me gusta. La razón por la que maté a mi hijo ahogándome ese día fue simplemente para no amarlo”, agregó Toktas en su confesión.

“No tengo problemas de salud ni problemas mentales. No tengo problemas con mi esposa y otro hijo. No he asumido que mi hijo murió normalmente, le estoy diciendo cuál es la verdad. La muerte de mi hijo no ha sido resultado de negligencia. Maté a mi hijo estrangulandolo”, afirmó argumentando que padeció una crisis nerviosa.

Futbolista encarcelado y aplican exhumación al cuerpo

Tras su confesión el futbolista del Bursa Yildirim Spor fue formalizado por “matar a un pariente cercano” y trasladado a la Oficina de Asesinatos de la Dirección de la Rama de Seguridad Pública.

Además, el tribunal también ordenó una autopsia en el cuerpo de Kasim Toktas y enviado al Instituto de Medicina Forense de Bursa para una autopsia.

Ahora en prisión, Cevher Toktas espera su sentencia arriesgando cadena perpetua.