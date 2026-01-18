Este es el ahorro mínimo que solicitan para postular al Subsidio DS49

18 en. 2026 - 10:00 hrs.

El Subsidio DS49 permite a las familias que no son dueñas de un inmueble y que registran algún tipo de vulnerabilidad social, comprar una vivienda construida sin adquirir una deuda hipotecaria.

Según lo reseñado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), también les da la alternativa de integrarse a una de las iniciativas de la nómina de proyectos habitacionales del Servicio de Vivienda y Urbanización (SERVIU).

Este es el ahorro mínimo requerido por el subsidio DS49

Quienes deseen acceder al subsidio DS49 deben tener un ahorro mínimo de 10 Unidades de Fomento (UF), a más tardar el último día hábil del mes que antecede a la postulación.

Además, deben tener al menos 18 años y contar con cédula de identidad vigente. En el caso de personas extranjeras, se les acepta su cédula con certificado de permanencia definitiva.

Los interesados también deben estar inscritos en el Registro Social de Hogares (RSH) formando parte del 40% más vulnerable de la población y acreditar un grupo familiar. Esto quiere decir que no se pueden presentar personas solas, a menos que sean adultos mayores, viudos, discapacitados, indígenas o reconocidos en el Informe Valech.

¿Cómo funciona el subsidio?

Para financiar una vivienda se toma en cuenta el ahorro del acreedor, el aporte del Estado (subsidio base+complementarios) y, en el caso de ser necesario, se recurre a aportes adicionales.

El Estado aporta un subsidio base de 314 UF. Este valor puede variar con base en la ubicación de la vivienda y a la posibilidad de subsidios complementarios, que derivan de las características del grupo familiar.

