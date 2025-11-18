¿Cuál es el valor de la bencina este martes 18 de noviembre?

18 nov. 2025 - 07:30 hrs.

El miércoles 19 de noviembre, la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) entregará su nuevo Informe Semanal de Precios junto con una posible alza o baja de la bencina de 93, 95 y la de 97 octanos a tres semanas de su última variación.

La buena noticia para los automovilistas es que el informe “Proyecciones Precios Mayoristas de los Combustibles”, del Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales de la Universidad Católica (Clapes UC), indicó que se espera que las gasolinas experimenten una baja aproximada en su valor de $17 por litro.

¿Cuál es el precio de la bencina este martes 18?

El portal Bencina en Línea, de la Comisión Nacional de Energía (CNE) indica los siguientes precios promedios de la bencina y de los combustibles en la Región Metropolitana para este martes 18 de noviembre:

Gasolina 93 : $1.201 por litro.

: $1.201 por litro. Gasolina 97 : $1.282 por litro.

: $1.282 por litro. Gasolina 95 : $1.241 por litro.

: $1.241 por litro. Kerosene (parafina) : $1.137 por litro.

: $1.137 por litro. Diésel : $1.130 por litro.

: $1.130 por litro. Gas licuado de petróleo (GLP) de uso vehicular: $606 por litro.

¿Cuándo volverán a cambiar los valores de las bencinas?

De acuerdo con la política de ENAP, los precios de las gasolinas se actualizan cada tres semanas. Por ello, el próximo ajuste en el valor entrará en vigencia el jueves 20 de noviembre.

Todo sobre Precio bencina