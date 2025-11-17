Proyectan fuerte caída en el precio de la bencina este jueves: ¿Cuánto bajaría el combustible?

17 nov. 2025 - 13:14 hrs.

¿Qué pasó?

Cada tres semanas la Empresa Nacional del Petróleo (Enap) informa la variación que tendrá el precio de las bencinas, y este jueves 20 de noviembre es la fecha en que las gasolinas deberían experimentar nuevos ajustes en su valor.

Si bien aún no se ha dado a conocer de manera oficial la variación, los expertos afirman que el escenario se ve positivo para los bolsillos de los automovilistas, ya que se espera una fuerte disminución en los combustibles.

¿Cuánto bajarán las bencinas este 20 de noviembre?

El informe "Proyecciones Precios Mayoristas de los Combustibles", del Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales de la Universidad Católica (Clapes UC), indica que se espera que las gasolinas de 93 y 97 octanos caigan un 1,5%, lo que se traduce en una baja aproximada de $17 por litro.

Sin embargo, detalla que el diésel subiría un 2,1%, es decir, alrededor de $18 por litro.

¿Por qué bajaría la bencina este 20 de noviembre?

En el informe, la investigadora de Clapes UC Francisca Cuadros explica que la variación se debe al valor del dólar y al precio internacional del petróleo: "En los últimos días, el tipo de cambio ha mostrado una tendencia a la baja, con valores debajo de los $930 por dólar. Esta disminución responde a diversos factores, entre ellos la reciente reapertura del gobierno en Estados Unidos, el buen desempeño del precio del cobre y las expectativas de recortes de tasas por parte de la Reserva Federal".

"Por otra parte, los futuros del petróleo Brent se mantuvieron en torno a US$63–$65 por barril entre el 3 y el 11 de noviembre. En los días siguientes el precio descendió hacia niveles cercanos a US$62 por barril, en un contexto marcado por expectativas de un exceso de oferta global para los próximos meses. Sin embargo, a fines de esta semana el Brent repuntó hacia los US$65 por barril, impulsado por el ataque de Ucrania a un puerto ruso en el mar Negro", agregó.

Si el tipo de cambio y el petróleo se mantiene en sus niveles actuales, en el siguiente ajuste del 11 de diciembre también se observaría una caída en los precios de las gasolinas y un leve aumento en el diésel.

