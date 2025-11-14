Proponen prohibir pagos en efectivo superiores a $1 millón para combatir el lavado de dinero y la evasión

14 nov. 2025 - 14:39 hrs.

¿Qué pasó?

El decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y expresidente del Banco Central, José de Gregorio, reiteró su llamado a avanzar en la reducción del uso de efectivo como una medida clave para combatir el lavado de dinero y la evasión.

En una columna publicada en El Mercurio, De Gregorio sostuvo que un sistema de pagos más digital y trazable facilitaría la detección de delitos económicos. Si bien reconoció que no es posible digitalizar todos los pagos, recalcó que existen formas de incentivar esta transición.

Prohibir pagos en efectivo superiores al millón de pesos

El economista reiteró una propuesta que ya había planteado en 2023: prohibir compras en efectivo que superen los 500 mil o un millón de pesos, las cuales, afirmó, suelen estar asociadas a dinero ilícito o a intentos por evitar el pago de impuestos.

"Además, es altamente peligroso acarrear o acumular muchos billetes, en particular dados los problemas de seguridad que enfrenta el país", añadió. Siempre habrá "casos especiales" y "excepciones", dijo, "pero eso no es razón para no avanzar decididamente".

Con datos de 2022, señaló que casi un tercio de las transacciones en Chile se realiza en efectivo, especialmente en ferias, transporte y comercio minorista, donde los montos son bajos.

"Ese mismo año solo el 15% de las ventas en las grandes tiendas se hacía en efectivo, y seguramente ha ido bajando. En Italia, por ejemplo, se ha mostrado que limitar el monto máximo a las compras reduce de manera relevante la evasión", afirmó.

Billete de $20 mil

El decano también destacó que la mayoría del efectivo proviene de retiros de cajeros automáticos y que es improbable que se use para pagos de alto valor.

En ese contexto, afirmó que el billete de $20 mil se utiliza poco en la vida cotidiana, pero "es el favorito para transacciones de alto valor relacionadas con evasión y lavado de dinero. Se podría perfectamente discontinuar su producción", agregó, una idea que ya había manifestado hace algunos días.

De Gregorio reconoció que existen casos particulares donde el uso de efectivo es relevante, como en el pago a temporeros inmigrantes en la agricultura, pero señaló que para esas situaciones ya existen alternativas digitales más seguras y trazables.

Si bien admitió que las transferencias electrónicas también pueden usarse en delitos económicos, valoró los avances de la ley contra la evasión, que obliga a los bancos a informar ciertos movimientos repetitivos. Aseguró que esta normativa ya está mostrando resultados y que "su impacto sería mayor si además se limitan los pagos de alto valor en efectivo".