El centro comercial más emblemático del oriente de Santiago prepara una importante remodelación: ¿En qué consistirá?

12 nov. 2025 - 15:15 hrs.

¿Qué pasó?

Importantes cambios son los que tendrá un reconocido y clásico centro comercial, inaugurado en la década de los 80, ubicado en la Región Metropolitana, más específicamente en el sector oriente de nuestra capital. Todo con miras a mejorar la experiencia de sus visitantes.

Se trata de Apumanque, espacio que buscará renovar la imagen de su edificio y perfeccionar las instalaciones de un centro comercial que data de 1981.

¿Cuáles son los cambios que tendrá Apumanque?

De acuerdo con lo consignado por El Mercurio, estas remodelaciones tienen que ver con renovaciones en pisos, luminarias, escaleras mecánicas y baños.

A eso se suma una transformación completa del patio de comidas, ubicado en el segundo nivel. La inversión estimada para estos arreglos asciende a la suma de 3,5 millones de dólares.

A pesar de los años que ya tiene el lugar a su haber, sigue siendo un lugar concurrido por los santiaguinos. Esto, gracias a sus 656 locales y 260 propietarios, con un flujo mensual que fluctúa entre los 700 mil y un millón de visitantes.

"Es un lugar súper apetecido y querido; la gente, los clientes y los operadores lo valoran mucho", afirmó Leticia Vera, gerenta de marketing.

Esto último, a pesar de la férrea competencia que el recinto debe afrontar con otros gigantes del sector, como Parque Arauco y Alto Las Condes, por nombrar algunos.

Si bien el mall ha recibido ofertas de compra por parte de inversionistas externos, la falta de interés de los dueños por concretar la transacción ha impedido que esta se lleve a cabo.

