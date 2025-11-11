Reconocida tienda de maquillaje abrirá dos nuevas sucursales en Chile: ¿Dónde estarán ubicadas?

11 nov. 2025 - 12:16 hrs.

¿Qué pasó?

En el marco de su proceso de expansión, una reconocida marca de cosméticos de origen argentino prepara la apertura de nuevas tiendas en la región, plan que incluye la inauguración de lo que serían dos sucursales en nuestro país.

Se trata de Todo Moda Beauty, perteneciente a Blue Star Group, gigante trasandino dueño de Isadora y Todomoda. La firma ya puede jactarse de haber inaugurado su primera tienda fuera de un centro comercial en la capital argentina, y ahora espera subir las persianas de nuevas sucursales en Chile y Perú.

La idea es que a fin de año abra tres tiendas más. En lo que respecta a nuestro país, estos nuevos espacios físicos estarán emplazados en dos reconocidos centros comerciales.

¿Dónde estarán las nuevas tiendas?

De acuerdo con el portal especializado Modaes, uno de ellos dirá presente en Costanera Center, mientras que el segundo lo hará en el Mall Arauco Maipú, una de las comunas más populosas de la Región Metropolitana.

Según el mismo medio, Blue Star Group espera que Todo Moda Beauty genere ingresos cercanos a los 100 millones de dólares de cara a los próximos cinco años.

Del mismo modo, el objetivo de la compañía pasa por lanzar otras dos nuevas marcas en los próximos dos años y desembarcar en Europa, con España como puerta de entrada. La empresa lleva años trabajando en su ingreso al Viejo Continente.

