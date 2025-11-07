Cadena de comida rápida argentina buscaría instalar sus locales en Chile: "Somos muy cuidadosos a la hora de elegir dónde estar"

07 nov. 2025 - 09:24 hrs.

¿Qué pasó?

Buenas noticias para los amantes de la gastronomía argentina. Esto porque una reconocida cadena de comida rápida de origen trasandino podría aterrizar en Chile. Se trata de una firma que ha mostrado un rápido crecimiento y ahora, tras una inversión de dos millones de dólares, espera concretar su internacionalización.

Y dentro de esos destinos se encuentra nuestro país. La compañía en cuestión es Milanga, fundada en 2020 por los hermanos Agustín y Juan Manuel Ghio, junto a los hermanos Tomás, Alejo Waisman.

La ambición de la marca es grande: de cara al fin de este 2025 espera cerrar con 12 locales operativos y se propone alcanzar 20 sucursales para fines de 2026, sumando presencia en el mercado local y proyectando su expansión, además de Chile, a México.

De acuerdo con lo que consigna el portal América Retail, el socio fundador de Milanga, Agustín Ghio indicó que "nuestro crecimiento no se mide solo por la cantidad de locales. Cada apertura es una oportunidad para generar empleo y reforzar nuestro compromiso con hacer las cosas bien".

"Somos muy cuidadosos a la hora de elegir dónde estar: buscamos ubicaciones de alto tránsito y puntos de consumo concurridos, donde la marca pueda seguir creciendo y consolidando su presencia".

La expansión a lo largo de la región

Si bien no se ha establecido un plazo para la llegada al país y a otras naciones del continente, los avances son constatables: ya cuenta con el registro de su nombre en Uruguay, Paraguay, Chile y Estados Unidos, asegurando protección legal y facilitando la entrada en distintos mercados.

"Estamos listos para cruzar fronteras. El modelo de Milanga es completamente exportable. Queremos llevar el sándwich de milanesa al mundo y desarrollar una propuesta de fast food que refleje la identidad argentina", dice Ghio.

