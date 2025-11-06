¿Te diste cuenta? Reconocida cadena de farmacias cambió su logo: Esta es su nueva imagen

06 nov. 2025 - 18:45 hrs.

De seguro que para muchos ha pasado desapercibido, y es de esperarse, pues no se trata de un cambio tan evidente, pero lo cierto es que una reconocida farmacéutica hizo una modificación en su logo o imagotipo, para ser más precisos.

Se trata de Cruz Verde, firma que tiene más de 30 años de presencia en el mercado y que se dedica a la comercialización de medicamentos, productos de higiene, cuidado personal, belleza y bienestar, entre otros.

En su sitio web, la compañía se jacta de tener más de 700 sucursales, las cuales incluso llegan a zonas aisladas como Isla de Pascua y Cerro Sombrero. En esa línea, destacan que tienen farmacias móviles "para dar acceso y cobertura de medicamentos en zonas recónditas del norte y sur de Chile".

El cambio de logo de Farmacias Cruz Verde

Fue una usuaria de la red social ligada a Instagram, Threads, la que advirtió la situación. Aunque la modificación no fue del gusto de la cibernauta, que reclamó que el cambio es mínimo, otros usuarios defendieron la modificación.

En concreto, es la tipografía y la tonalidad de los colores lo que más resalta del cambio: