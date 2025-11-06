Parque Arauco tendrá el mall con mayor cantidad de paneles solares en Sudamérica: ¿Dónde estará ubicado?

06 nov. 2025 - 12:46 hrs.

¿Qué pasó?

Una importante implementación es la que hará la empresa Parque Arauco en uno de sus establecimientos en la región. Se trata de la puesta en marcha de un sistema de autogeneración voltaica en techo de uno de sus centros comerciales.

El sistema está compuesto por 2.700 paneles solares, instalados sobre una superficie de 12.700 m², similar a casi dos canchas de fútbol profesional. Su capacidad permite generar, en promedio, 197.000 kilovatios hora (kWh) mensuales, equivalente al consumo mensual aproximado de 570 hogares de la Costa Atlántica Colombiana, considerando que, según datos de la UPME (Unidad de Planeación Minero Energética), este bordea los 300 kWh mensuales.

Esta generación permite cubrir un 26% del consumo energético de las áreas comunes del centro comercial, representando así una reducción significativa en la demanda de energía proveniente de la red eléctrica.

¿Dónde estará ubicada esta nueva tecnología?

En concreto, este hito se llevará a cabo en el centro comercial Parque Alegra en Barranquilla, Colombia. El proyecto es el más grande de este tipo en un mall de Sudamérica.

Cristián Calcutta, gerente general de Parque Arauco División Colombia, señaló que "este proyecto representa un hito en nuestra estrategia de descarbonización, específicamente en las emisiones. Elegimos Parque Alegra porque es un activo ubicado en la costa caribe de Colombia, donde las altas temperaturas durante todo el año generan un elevado consumo energético, especialmente en sistemas de climatización".

"En ese contexto, reducir consumos y avanzar hacia fuentes más limpias era una prioridad. Este sistema contribuye a disminuir nuestras emisiones directas y demuestra que la autogeneración renovable puede integrarse de manera efectiva en el funcionamiento cotidiano de un centro comercial”, agregó.

