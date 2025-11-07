Reconocida tienda chilena de diseño cierra sucursales: Sitio web de la marca está "en mantención" hace semanas

07 nov. 2025 - 09:23 hrs.

¿Qué pasó?

Una importante tienda de una marca de diseño cerró sucursales en varias ciudades del país, tras varios días en que hubo remates de hasta un 60% de descuento en sus locales.

Se trata de Brando, una marca que cuenta con presencia a lo largo del país, concentrando la mayor cantidad de tiendas en la Región Metropolitana.

De acuerdo con lo que explicita la propia firma en su cuenta de LinkedIn, se trata de una marca chilena cuyo foco descansa en "diseñar y comercializar productos útiles, simples y de buen diseño, que complementan las actividades diarias de las personas”.

“Buscamos conectar con las personas con un estilo de vida simple, armónico y auténtico, con una propuesta de muy buena relación de diseño, precio y calidad”, agregan.

Cierre de sucursales

Si bien no se han especificado las razones del cierre de la sucursal de San Joaquín, no es la única clausura que experimenta la marca. Hace poco más de dos meses, se hizo lo propio con la tienda que estaba presente en el Mall Valle Curicó, mientras que se han reportado cierres en Maipú, Arica y La Serena.

Tampoco se ha profundizado en si estos cierres responden a una suerte de crisis de la marca o a una reestructuración. Desde Meganoticias.cl intentamos contactarnos con la empresa, pero no hubo respuesta.

En lo que respecta a su sitio web, este se encuentra en mantención desde hace días, mientras que en sus redes sociales no hay contenido nuevo hace semanas.

Todo sobre Empresas