Tienda nacional inaugura su local número 26 en Perú: Este es su fuerte plan de expansión en el mercado del país vecino

09 nov. 2025 - 18:49 hrs.

La tienda especializada en diseño y artículos para el hogar, Casaideas está apostando fuertemente por su expansión en el mercado peruano, país vecino en donde operan hace 20 años y en el que recientemente inauguraron su tienda número 26.

El fuerte plan expansión de Casaideas en Perú

El medio Gestión reporta que la empresa chilena inauguró su última tienda en el Mallplaza Comas, en el norte de Lima, tras una inversión 1,9 millones de soles (más de 530 millones de pesos chilenos) para habilitar un local de 632 metros cuadrados.

Pero esta nueva apertura es solo una parte de la inversión que Casaideas busca realizar en Perú, ya que dentro de sus planes está aumentar en un 8% sus ventas respecto a 2024, reforzar sus canales de e-commerce y abrir al menos otros dos locales.

Actualmente, Casaideas Perú tiene presencia en las ciudades de Lima, Piura, Chiclayo, Trujillo, Ica, Huancayo, Arequipa y Cusco, pero buscan abrir nuevos puntos en el norte del país antes de finalizar este 2025.

"Estamos evaluando el mercado y en conversaciones con los operadores del centro comercial. Si todo marcha como está previsto, podríamos lograrlo a finales de este año", adelantó la gerenta general de la compañía, Licette Arrese.

Además de las nuevas aperturas, Casaideas también desembolsará entre US$600 mil y US$1 millón (entre 565 y 942 millones de pesos chilenos) para remodelar dos de sus actuales locales: uno en la ciudad de Lima y otro en provincia.

"No se trata de cambios menores. Estamos hablando de modificaciones importantes en la infraestructura, como la renovación de muros, y una actualización en vitrinas, con el objetivo de resaltar de manera más clara nuestro compromiso con la sostenibilidad", sostuvo Arrese.

