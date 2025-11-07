Mallplaza Norte tendrá ambiciosa modernización: ¿Cuáles serán los cambios?

07 nov. 2025 - 11:05 hrs.

Grandes cambios se realizarán en un conocido centro comercial de la Región Metropolitana, en el marco del plan de crecimiento que impulsará su controladora. Se trata del Mallplaza Norte, ubicado en la comuna de Huechuraba y que destaca por su conexión con Avenida Américo Vespucio, además de su extenso catálogo.

En la publicación de sus resultados obtenidos durante el tercer trimestre de 2025 —en el que alcanzó los 170,7 millones de dólares—, Mallplaza señaló que el recinto será sometido a una modernización para potenciar tres ámbitos: productividad, tráfico y experiencia urbana.

Por otro lado, la compañía aprovechó la instancia para adelantar lo que será su outlet en Chile, el primero en este formato; y que otro de sus establecimientos, uno ubicado en región, también será renovado para posicionarlo como referente.

¿Qué cambios tendrá el Mallplaza Norte?

Ya han transcurrido más de 20 años desde su inauguración. Si bien en 2017 fue ampliado para albergar más de una veintena de tiendas, los constantes cambios en la conducta de los consumidores hacen que el popular centro capitalino se reinvente para captar las oportunidades de mercado.

Mallplaza Norte en Huechuraba (Google Maps)

Según el anuncio de la empresa, las intervenciones serán principalmente tres:

Modernización de tiendas.

Modernización de terrazas.

Incorporación de una Autoplaza (un espacio con distribuidores oficiales de marcas y modelos de auto).

Para este proyecto, la cadena de centros comerciales invertirá más de 95 millones de dólares, cifra que incluye la transformación que se aplicará al Mallplaza La Serena, en la ciudad homónima de la región de Coquimbo. Allí, las modificaciones serán un nuevo polo gastronómico y de entretenimiento, junto con 6.000 metros cuadrados adicionales de superficie arrendable.

