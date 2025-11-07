Tienda de ropa cierra su local en Santiago Centro: Está con remate final de 3 prendas por $25 mil

07 nov. 2025 - 11:56 hrs.

Con más de 70 mil seguidores en redes sociales, una famosa tienda online de ropa vintage premium anunció el cierre de su local físico ubicado en Santiago Centro. Antes de bajar sus cortinas está con un remate final, cuyas promociones son una prenda a $10.000 y tres por $25.000.

La noticia la protagoniza Junk People, que durante noviembre atenderá de jueves a domingo, entre las 13:30 y las 20:30 horas, para liquidar las 600 unidades de vestimenta: poleras, camisas, abrigos, chaquetas, chalecos, etcétera.

Así, la marca pondrá término a su breve travesía de ampliarse desde el mundo digital a lo físico. Una experiencia que tuvo complicaciones apenas empezó: en julio, justo en la semana que inauguraba su sucursal, fue víctima de un robo y de destrozos a su fachada.

Así fue el anuncio de Junk People

En un video publicado en Instagram y TikTok, desde el emprendimiento —que hasta este mes operará en calle Esmeralda 731— reconocieron que cerrar el local es una situación triste, pero agregaron sentirse felices por la experiencia vivida, por lo que quieren cerrar el proceso "de la mejor forma".

El anuncio recibió miles de interacciones por parte de sus seguidores, la mayoría lamentando el cierre de la sucursal. Sin embargo, la tienda les contestó con un mensaje esperanzador.

"¡No me pongan mensajes tristes! Esto es una buena noticia, créanme. ¡A futuro se enterarán de más cosas!", lo que posiblemente podría significar una eventual reubicación del negocio, en un sector más estratégico del Gran Santiago.

Las personas que deseen visitar el recinto para ser parte del remate final, pueden tomar la Línea 5 del Metro de Santiago, bajarse en la estación Bellas Artes y salir en dirección a calle Monjitas. Por esa vía, se camina hasta llegar a Miraflores, para luego tomar Esmeralda y encontrar el punto físico de Junk People.

