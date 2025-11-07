Famosa marca de ropa urbana regalará $300 mil en productos por inauguración de nueva tienda: ¿Dónde estará?

07 nov. 2025 - 14:25 hrs.

Se fundó en 2023 y dos años le bastaron para ser uno de los referentes de la moda urbana chilena, con una propuesta única que mezcla las artes del tatuaje y la moda. Ahora, se prepara para inaugurar su segunda tienda oficial, esta vez en Viña del Mar.

Hablamos de More Amor, que hace un tiempo anunció que se iba de Mallplaza Egaña. La clausura estaba en los planes, porque el acuerdo con aquel centro comercial de La Reina era por un tiempo determinado. Además, la experiencia los apalancó para posicionarse y hoy estar en el Mercado Urbano Tobalaba (MUT).

En conversación con Meganoticias.cl, uno de sus tres socios contó más detalles de cuándo abre, cómo será, dónde estará y qué sorpresas habrá en la inauguración de su primera tienda fuera de la Región Metropolitana.

¿Dónde estará la nueva tienda de More Amor en Viña del Mar?

Las personas que quieran lucir las prendas de More Amor en la Ciudad Jardín, podrán hacerlo a partir de las 10:00 horas del próximo sábado 22 de noviembre. Para ello, deberán acudir al tercer piso del Mall Marina Oriente, cuyo acceso peatonal está por calle 2 Oriente.

Por estos días, la marca está trabajando en la pronta apertura de su tienda en Viña del Mar (créditos: Sebastián González Olguín)

"Queremos que quienes nos visiten vivan una experiencia distinta, donde el arte del tatuaje se encuentre con la moda y la creatividad. No es necesario comprar para disfrutar: basta con venir a inspirarse y sentir el espíritu de More Amor", comentó Darko Bakulic, uno de los socios, en representación del equipo creativo.

Al igual que la sucursal ubicada en el nivel -1 del MUT, su nuevo espacio en el Mall Marina Oriente se destacará por su "Gallery Wall", una exhibición de obras originales que reflejan el espíritu artístico de la marca, según señalan desde el negocio.

Visualizaciones de cómo será la tienda de la marca en Viña del Mar (More Amor)

Regalos, descuentos y más sorpresas en la inauguración

La ceremonia de apertura del 22 de noviembre contará con diversas actividades, regalos y experiencias para los visitantes del nuevo espacio de More Amor en Viña.

Algunas de las principales novedades serán un premio de $300.000 en productos para el afortunado que responda correctamente una trivia especial, 50 poleras de edición limitada para las primeras 50 personas que realicen una compra, raspes con premios sorpresa para las primeras 100 compras, entre otros.

Por si fuera poco y fiel a su identidad de marca, el reconocido artista Pablo Esquivel realizará tatuajes en vivo, acompañado de la presentación musical de Small Villain.

