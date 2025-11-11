Adiós a los tiempos de hospedar a grandes artistas: Este será el nuevo uso del icónico Hotel O'Higgins en Viña del Mar

11 nov. 2025 - 11:08 hrs.

En sus décadas de gloria y glamour, el Hotel O'Higgins fue el centro neurálgico de Viña del Mar. En febrero de cada año, por la realización del Festival Internacional de la Canción de la Ciudad Jardín, sus alrededores se llenaban de fanáticos, porque hospedaba a los grandes artistas invitados al certamen.

Pero su historia tuvo un punto de quiebre en octubre de 2019. Durante las manifestaciones del estallido social, encapuchados ocasionaron destrozos en su fachada, los que continuaron en los meses siguientes. Aquellos episodios, más la posterior pandemia, pusieron la lápida a su histórica trayectoria como recinto hotelero.

Desde entonces, la municipalidad de Viña del Mar barajó distintas posibilidades para revivirlo. Se pensó entregarlo otra vez en concesión o transformarlo en un centro de convenciones, pero finalmente se decidió convertirlo en referente nacional de un importante ámbito.

La nueva vida que tendrá el Hotel O'Higgins

El que alguna vez albergó a estrellas musicales como Luis Miguel, Shakira, Chayanne y Raphael, a partir de 2026 será utilizado como centro de innovación y economía creativa. Sus instalaciones serán ocupadas por startups, investigadores y emprendedores tecnológicos, los que tendrán la misión de posicionar a Viña del Mar como polo tecnocreativo.

La ambiciosa propuesta es encabezada por la Corporación de Innovación y Desarrollo Sostenible (CorpoInnova), creada por el municipio viñamarino para "transformar a la ciudad en una cuna de innovación, conectando talento, empresas y sociedad civil", según dictan sus redes sociales.

La rehabilitación del histórico hotel se divide principalmente en dos etapas. Hugo Villarreal, director ejecutivo de CorpoInnova, comentó a LUN que "partiremos habilitando parte del primer y segundo piso. Ahí estarán el cowork, un centro de convenciones y el makerspace —espacio de experimentación y aprendizaje en robótica, inteligencia artificial y tecnologías emergentes—. También contaremos con un Media Lab, donde las empresas podrán testear sus productos con la ciudadanía como usuaria".

Durante su puesta en escena, "esperamos albergar unas diez empresas residentes y un cowork con capacidad para 30 emprendimientos. Planeamos activar los salones del hotel como espacios para eventos y networking, lo que permitirá generar ingresos y dar sostenibilidad al proyecto", agregó el directivo.

En cuanto a la segunda fase, esta consiste en, hacia 2030, avanzar en la renovación urbana del sector comprendido entre la Quinta Vergara y la Avenida 1 Norte, consigna el citado diario.

