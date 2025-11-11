Así será la primera etapa de megaproyecto urbano que se realizará en Pudahuel

11 nov. 2025 - 08:57 hrs.

¿Qué pasó?

Una millonaria inversión es la que desembolsará el Grupo Santa Cruz, firma que tras varios años logró obtener luz verde para el desarrollo de un megaproyecto urbano que se emplazará en el antiguo Fundo Las Lilas, un terreno de 700 hectáreas ubicado en el sector del Noviciado, en Pudahuel.

Finalmente, y luego de más de 20 años de planificación y casi tres años de tramitación en el Sistema de Evaluación Ambiental, el grupo financiero obtuvo el visto bueno, al menos para llevar adelante la primera etapa de la iniciativa, que lleva por nombre Urbanya.

La creación del Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS) fue de gran ayuda para impulsar el proyecto, pues se trata de un instrumento diseñado para prdenar el crecimiento urbano y exigir a los proyectos privados mayores estándares de integración social.

De acuerdo a lo consignado por el Diario Financiero, fue en diciembre de 2022 cuando la Inmobiliaria Las Lilas, compañía creada para llevar adelante el proyecto, ingresó un Estudio de Impacto Ambiental con el fin de materializar su primera etapa. Posteriormente, el Informe Consolidado de Evaluación Ambiental del SEA estableció que Urbanya cumplía íntegramente con la normativa aplicable y con los permisos ambientales sectoriales.

Así, en noviembre de este año, la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región Metropolitana otorgó una Resolución de Calificación Ambiental favorable, convirtiéndolo en el primer PDUC aprobado en Chile.

Así será la primera etapa del megaproyecto

La etapa, que fue visada por el organismo, contempla una inversión de 203 millones de dólares y abarca 224 hectáreas que integran viviendas con integración social, áreas verdes, un parque de 51 hectáreas, equipamiento comunitario, infraestructura vial y un loteo logístico de casi 122 hectáreas.

En total, se estima la construcción de 1.183 viviendas, de las cuales un 64% será accesible mediante programas de subsidio habitacional, además de la habilitación de la Avenida Pudahuel Poniente, que conectará con la Autopista Costanera Norte.

