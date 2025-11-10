Famosa marca de mochilas y bolsos prepara su llegada a Chile: ¿Dónde estará su primera tienda?

10 nov. 2025 - 12:17 hrs.

2025 ha sido un año en el que reconocidas tiendas del extranjero posicionaron sus ojos en Chile, atraídas por los altos niveles de consumo que caracterizan al público local. Por mencionar algunos ejemplos, de Europa llegaron Parfois, Silbon y Hoodrich; mientras que desde Estados Unidos, Juicy Couture hizo lo propio.

En los próximos meses, en suelo chileno se inauguraría el primer local propio de una marca que en España saca grandes réditos de la venta de colecciones de accesorios. Su producto estrella son las mochilas, pero también comercializa bolsos, bandoleras, carteras de cuero, riñoneras y ropa.

La nueva marca que llega a Chile con su tienda propia

Desde hace unos seis meses que Daniel Chong, especializada en la confección artesanal de mochilas unisex, está operando en nuestro país, pero por ahora únicamente a través de la venta digital.

En vez de dar el gran paso inmediatamente, su fundador, el chino-ecuatoriano Daniel Chong, detalló las razones por las que se tomó un tiempo antes de abrir su primera sucursal física.

Algunos de los productos que componen el catálogo de Daniel Chong (Instagram)

"Queríamos probar el mercado antes de invertir en un local. Chile tiene una conexión natural con España y una apertura interesante hacia el diseño con identidad. Más que abrir por abrir, me interesa consolidar comunidades en cada lugar. El mercado chileno supone un paso importante, pero el objetivo es crecer de manera coherente", señaló a Modaes el profesional radicado en Madrid.

Según el citado medio, la tienda física estará en Santiago y sería inaugurada en 2026, en una fecha que se confirmará oportunamente.

Por otro lado, en el sitio web habilitado para el público chileno, el diseñador expresó que en nuestro país "hay una comunidad vibrante que aprecia la autenticidad, la calidad y las historias detrás de cada pieza. Nuestras mochilas y bolsos no son solo accesorios, son el resultado de un profundo compromiso con la moda sustentable, el comercio justo y el diseño que perdura en el tiempo".

¿Qué precios tienen los productos de Daniel Chong?

Si los valores de su web se trasladan a lo que será su punto físico, entonces el catálogo de Daniel Chong tendrá los siguientes precios:

Mochilas : desde los $100.000 a los $147.000.

: desde los $100.000 a los $147.000. Bandoleras : desde los $60.000 a los $116.000.

: desde los $60.000 a los $116.000. Bolsos : desde los $98.000 a los $244.000.

: desde los $98.000 a los $244.000. Carteras de cuero : desde los $139.000 a los $474.000.

: desde los $139.000 a los $474.000. Riñoneras : a $45.000.

: a $45.000. Ropa (poleras) : a $45.000.

: a $45.000. Accesorios (fundas para celular y notebook): desde los $56.000 a los $62.000.

Todo sobre Empresas