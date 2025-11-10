El dulce y agraz de Cencosud en Argentina: Prepara millonario proyecto mientras cierra locales de popular supermercado

10 nov. 2025 - 16:19 hrs.

Semanas movidas son las que ha tenido Cencosud en Argentina. El holding chileno fundado por el fallecido Horst Paulmann viene haciendo noticia desde septiembre, cuando avanzó en la carrera por la compra de la cadena de supermercados Carrefour, de la que posteriormente se bajó para privilegiar otras inversiones.

Ahora, coprotagoniza un millonario proyecto que se levantará en la Ciudad de Buenos Aires, donde una de sus marcas transnacionales tendrá la misión de llevar al país vecino una experiencia sin igual para los consumidores.

Eso sí, la iniciativa no ha estado exenta de polémicas. Casi al mismo tiempo que firmó el acuerdo que permitirá su continuidad en una estratégica zona de la capital trasandina, cerró las sucursales de una popular cadena mayorista en al menos cuatro provincias, dejando sin empleo a un centenar de personas.

El ambicioso proyecto que prepara Cencosud en Argentina

Para entender el proyecto que desarrollará la compañía chilena en Argentina, primero es clave comprender el contexto. Entre las avenidas Dorrego, Cerviño y Bullrich del barrio porteño de Palermo funciona un centro comercial cuya concesión le pertenece a Cencosud desde 1994. Su nombre es Portal Palermo y, similar a lo que ocurre en Chile —el Costanera Center, por ejemplo—, en él funcionan marcas como Jumbo e Easy.

Fachada del Portal Palermo, en la Ciudad de Buenos Aires (Google Maps)

La concesión vencía en 2026, pero el término estuvo a punto de adelantarse hasta hace algunos meses. Resulta que el terreno donde está emplazado el mall era del Ejército Argentino y por orden del Presidente Javier Milei fue subastado, adjudicándoselo en octubre la empresa inmobiliaria Consultatio a cambio de 127 millones de dólares.

Por la nueva propietaria, se pensó que la compañía ligada a los Paulmann abandonaría las instalaciones, pero a principios de noviembre se firmó el millonario acuerdo, el que establece que Easy ya no va más, tampoco las tiendas minoristas del recinto.

El único "sobreviviente" será Jumbo, pero en una versión muy diferente a como se conoce en Chile. Mediante una inversión cercana a los 350 millones de dólares, se transformará en un moderno supermercado que sumará 7.000 metros cuadrados para recrear en Buenos Aires la experiencia del Design District de Miami, un espacio que mezcla vanguardia, lujo, arte, diseño, bares y restaurantes de primer nivel, etcétera.

Algunos rincones del Design District de Miami (Wikipedia)

El cierre de locales Vea en Argentina

Vea es una cadena de supermercados de Cencosud, relativamente similar a la Santa Isabel en Chile. Desde principios de este mes, el grupo está cerrando sucursales como un reajuste para enfocar los recursos en los negocios y localidades argentinas más rentables.

La medida fue criticada por los trabajadores de los comercios clausurados, pues señalaron que fue "improvisada" y "sin previo aviso". Incluso, se involucró el sindicato Centro Empleados de Comercio de Mendoza, exigiéndole al holding la reubicación de los trabajadores o las respectivas indemnizaciones laborales.

