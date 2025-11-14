El fin de una era: Esta es la histórica moneda que dejará de circular en Estados Unidos

14 nov. 2025 - 12:10 hrs.

Estados Unidos pondrá fin a la producción del penny, la histórica moneda de un centavo, tras más de 230 años de circulación. La decisión marca un hito para el sistema monetario estadounidense, ya que se trata de una de sus monedas más antiguas.

El cambio responde principalmente a razones económicas. Según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, —la institución encargada de administrar las finanzas públicas— producir cada moneda cuesta cerca de cuatro centavos, lo que significa que el país pierde dinero cada vez que la fabrica.

El declive del penny

El penny o centavo de dólar comenzó a acuñarse en 1793 y desde 1909 lleva el rostro de Abraham Lincoln. A lo largo de más de dos siglos, la pieza de zinc y cobre se convirtió en un símbolo cotidiano para los estadounidenses, presente en transacciones diarias y alcancías.

Sin embargo, en la actualidad, un penny tiene tan poco poder adquisitivo que es muy raro poder comprar algo con él, incluso esas antiguas "golosinas de centavo" ya no cuestan solo un centavo. Esto evidencia lo obsoleta que se ha vuelto la moneda en el uso diario.

Penny/AFP

Con esta medida, el gobierno estadounidense espera ahorrar millones de dólares al año. Aunque ya no se van a acuñar nuevas monedas, los pennies que siguen en circulación continuarán siendo válidos como medio de pago, por lo que las personas podrán seguir usándolos mientras existan.

En febrero pasado, el presidente Donald Trump, ya había manifestado su intención de desaparecer el penny. "Durante demasiado tiempo, Estados Unidos ha acuñado pennies que literalmente nos cuestan más de dos centavos. ¡Esto es tan derrochador!", afirmó en una publicación.

Finalmente, el 11 de noviembre se acuñaron las últimas monedas de un centavo durante un evento realizado en la Casa de la Moneda de Filadelfia. Estas piezas llevan una marca especial llamada "Omega" y no serán puestas en circulación, sino que se subastarán.

