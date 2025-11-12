Chile expresa "su profunda preocupación" por operaciones militares de Estados Unidos en el Caribe

12 nov. 2025 - 15:19 hrs.

¿Qué pasó?

Este miércoles, el Ministerio de Relaciones Exteriores emitió un comunicado en el que expresa preocupación ante la escalada de las operaciones militares de Estados Unidos en el Caribe, frente a la costa de Venezuela.

La administración de Donald Trump ha movilizado tropas en respuesta al régimen de Nicolás Maduro, incluso destruyendo embarcaciones, a las cuales el mandatario estadounidense ha acusado de ser parte de operaciones del narcotráfico.

¿Qué dijo el Gobierno de Chile?

"El Gobierno de Chile expresa su profunda preocupación ante el despliegue de operaciones militares de gran escala en el Caribe y rechaza toda acción armada que ponga en riesgo la estabilidad y la paz en nuestra región", señaló la Cancillería.

"Chile reafirma su compromiso con el derecho internacional, el respeto a la soberanía y la integridad territorial de los Estados, la solución pacífica de las controversias, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza, y el respeto a los derechos humanos como principios esenciales de la convivencia entre naciones", agregó.

"América Latina y el Caribe deben mantenerse como una zona de paz"

Asimismo, indicó que el país "subraya la importancia de enfrentar de manera coordinada la amenaza del crimen organizado transnacional, fortaleciendo la cooperación y la acción conjunta en los distintos espacios multilaterales".

"En este marco, Chile reitera su convicción de que América Latina y el Caribe deben mantenerse como una zona de paz", concluyó.