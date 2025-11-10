Presidente Boric designa a nuevo comandante en jefe del Ejército: ¿Quién es y cuál es su trayectoria?

10 nov. 2025 - 17:41 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente de la República, Gabriel Boric, designó este lunes al nuevo comandante en jefe del Ejército de Chile, el que asumirá el mando en marzo de 2026, con la salida del general Javier Iturriaga del cargo, quien asumió el máximo grado militar en el mismo mes del año 2022.

El general de División Pedro Varela Sabando fue el escogido por el Gobierno para estar a la cabeza del Ejército.

La designación del general Varela como comandante en jefe del Ejército

Esta jornada el Presidente Boric, junto a la ministra de Defensa Nacional, Adriana Delpiano, recibió en el Palacio de La Moneda al actual comandante en jefe del Ejército, General Javier Iturriaga y al General de División, Pedro Varela.

"Hoy, S.E. el Presidente de la República, haciendo uso de las facultades otorgadas mediante el Artículo 104 de la Constitución Política de la República de Chile y la Ley Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas N.°18.948, designó como nuevo Comandante en Jefe del Ejército al General de División Pedro Varela Sabando, quien asumirá el mando de la Institución desde marzo de 2026 a marzo de 2030", informó el Ejército en un comunicado.

¿Quién es Pedro Varela y cuál es su trayectoria?

El General de División, Pedro Varela, nació en Chiguayante, región del Biobío, en 1968. Ingresó a la Escuela Militar del Libertador Bernardo O’Higgins en 1986, graduándose con el grado de Alférez en diciembre de 1988, en el Arma de Caballería Blindada.

Posee la especialidad primaria de Estado Mayor y las especialidades secundarias de Comandos, Paracaidista Básico Militar, Inteligencia Militar, Profesor Militar de Escuela y Academia. Es licenciado en Ciencias Militares y Magíster en Planificación y Gestión Estratégica de la Academia de Guerra del Ejército.

En 2020, ascendió al grado de General de Brigada y designado Director de Inteligencia del Ejército, impulsando el desarrollo de capacidades militares de ciberdefensa. Un año más tarde, se desempeñó como Jefe de la Misión Militar de Chile en Estados Unidos, mientras que en 2022 se convirtió en General de División y fue designado como Comandante de Operaciones Especiales.

En noviembre 2022 fue designado como Comandante del Comando Conjunto Norte. Desde 2024 a la fecha se desempeña como Comandante de Operaciones Terrestres.

