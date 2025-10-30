Funcionario del Ejército es atacado por extranjeros que intentaban ingresar al país por paso no habilitado

30 oct. 2025 - 17:36 hrs.

¿Qué pasó?

En la madrugada de este jueves, un funcionario del Ejército fue atacado por un grupo de ciudadanos bolivianos, que intentaban ingresar por un paso no habilitado en Colchane, región de Tarapacá.

Debido al actuar de los extranjeros, el militar debió hacer uso de su escopeta antidisturbios, lo que provocó que los sujetos regresaran a territorio boliviano.

¿Qué se sabe del militar atacado por extranjeros en Colchane?

A través de su cuenta de X, la ministra de Defensa, Adriana Delpiano, informó que "personal de Ejército evitó el ingreso irregular de seis personas en la zona fronteriza de Colchane".

"El grupo respondió lanzando piedras, provocando una lesión leve en una mano a un funcionario militar, quien aplicó los protocolos de seguridad y utilizó armamento no letal", agregó.

La secretaria de Estado expuso que "el funcionario recibió la atención necesaria. Destacamos su valentía, entrega y compromiso con nuestra seguridad, así como el de todos los funcionarios militares que resguardan nuestra frontera".

¿Qué informó el Ejército?

En una declaración, el Ejército detalló que "un efectivo de la Brigada Motorizada N°24 'Huamachuco', quien se encontraba desplegado en un Puesto de Observación Fronterizo en la Jefatura de Área 'Tarapacá' en Colchane, fue agredido con piedrazos en brazos y piernas, por un grupo de seis migrantes que ingresaban al territorio nacional por un paso no habilitado".

"Ante el hecho, el militar aplicó los protocolos de seguridad establecidos, empleando técnicas disuasivas según las Reglas de Uso de la Fuerza, y al verse amenazado, utilizó armamento no letal, una escopeta antidisturbios, haciendo que los migrantes regresaran a territorio boliviano", añadió.

