Blindadas y con cristales balísticos: Estas son las nuevas camionetas que sumó el Ejército chileno

24 oct. 2025 - 13:35 hrs.

Con una inversión que supera los $1.800 millones, el Ejército de Chile actualizó su flota de vehículos con la incorporación de doce camionetas blindadas que se destinarán a la región de La Araucanía, en el marco del estado de excepción constitucional que rige desde mayo de 2022.

La rama de las Fuerzas Armadas se inclinó por un modelo conocido entre las instituciones a cargo de la defensa nacional y de la seguridad y control del orden público; famoso por desempeñarse en condiciones exigentes y zonas de riesgo.

¿Cómo son las camionetas blindadas que incorporó el Ejército?

Los doce ejemplares que llegan a potenciar la movilidad terrestre del Ejército son Nissan Navara 4x4, las mismas que ha recibido en ocasiones anteriores, designándolas también para el patrullaje, control y apoyo a la seguridad pública de la Macrozona Sur.

Este modelo posee un sistema de blindaje de alto nivel y adaptaciones especiales para la protección del ocupante, lo que marca una diferencia significativa frente a las versiones disponibles para el público general.

Así son las nuevas camionetas blindadas del Ejército de Chile (Delegación Presidencial de La Araucanía)

Además de un blindaje diseñado para dar protección contra proyectiles de diversas armas, sus principales modificaciones son cristales balísticos; reforzamiento en carrocería, puertas, suelo y chasis; y sistemas internos adaptados para asegurar que la movilidad no se comprometa demasiado a pesar del peso añadido.

"Estamos entregando vehículos que no solo aportan mayor protección a quienes los tripulan, sino que además incrementan la capacidad de respuesta de nuestras fuerzas en terreno. Este esfuerzo busca aumentar la seguridad y generar un efecto disuasivo real frente a quienes pretendan cometer delitos o alterar el orden público", expresó Eduardo Abdala, delegado presidencial de La Araucanía.

Se trata de una incorporación confiable para las organizaciones, considerando que Carabineros de Chile también las posee en su flota. En octubre de 2024 sumó diez nuevas camionetas blindadas que distribuyó para distintas comunas de la Región Metropolitana.

