"Nadie está por sobre la ley": Municipalidad de Santiago ordena paralizar obras de remodelación en La Moneda

12 nov. 2025 - 11:57 hrs.

¿Qué pasó?

La Municipalidad de Santiago ordenó durante la mañana de este miércoles paralizar las obras de remodelación que se realizan en la fachada del Palacio de La Moneda, debido a falta de permisos correspondientes.

Según se indicó en el documento de resolución, y considerando lo establecido la Ley General de Urbanismo y Construcciones, para retomar los trabajos se deberá acreditar el permiso de obras de mantención y el permiso de ocupación de bien nacional de uso público.

¿Qué dijo el alcalde de Santiago?

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, señaló que "el municipio de Santiago, como responsable a través de su Dirección de Obras de la autorización de todo tipo de remodelaciones, construcciones, etc., no estaba informado de estas remodelaciones que se están realizando en el Palacio de la Moneda".

"Esta remodelación requiere autorización de la Dirección de Obras Municipales, al margen del pronunciamiento del Consejo de Monumentos Nacionales, y recién ayer (martes) se ingresaron los antecedentes, y además vienen incompletos", agregó.

En ese contexto, el jefe comunal explicó que "la Dirección de Obras ha emitido una resolución en donde ordena que se paralicen estas obras hasta que no se cuente con todos los permisos y no se cumpla con toda la normativa".

"Todos tienen que cumplir la ley: el más humilde locatario que hace una remodelación y también el Palacio de Gobierno. Nadie está por sobre la ley, y en ese contexto, esperamos que esto se regularice a la mayor brevedad posible", aseguró Desbordes, asegurando que las obras no continuarán "mientras no estén los permisos respectivos".