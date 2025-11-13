Niño de 5 años murió atropellado mientras esperaba el bus escolar: La conductora era su abuela en estado de ebriedad

13 nov. 2025 - 13:12 hrs.

¿Qué pasó?

La muerte de Carson Lawson, de solo 5 años, ha conmocionado a la comunidad de Slidell, Louisiana, Estados Unidos. El menor fue atropellado el martes 11 de noviembre por su propia abuela, Kristen Anders, de 55 años, quien conducía bajo los efectos del alcohol y depresores del sistema nervioso.

Carson Lawson estaba esperando el autobús escolar en la entrada de su casa cuando ocurrió la tragedia. Su abuela, Kristen Anders, salió de la vivienda y se subió a su vehículo para dirigirse al trabajo sin percatarse de la presencia del niño.

No pudo ver a su nieto detrás de la camioneta

Según informó People, el Departamento de Policía de Slidell mencionó en una rueda de prensa realizada el martes que Anders conducía una camioneta SUV de gran tamaño estacionada de reversa en la entrada, lo que le impidió ver al pequeño parado directamente frente al vehículo.

El jefe de policía de Slidell, Daniel Seuzeneau, explicó que los agentes fueron llamados a la casa a las 7 de la mañana en respuesta a un niño que había sido atropellado. El menor fue declarado muerto en el lugar de los hechos de forma instantánea. Tras interrogar a los testigos, los investigadores lograron reconstruir la secuencia de eventos que condujeron a esta tragedia.

Pruebas toxicológicas revelan consumo de alcohol y depresores

Los investigadores realizaron pruebas toxicológicas a Anders en el lugar de los hechos. Un experto en detección de drogas determinó que la abuela estaba incapacitada y bajo los efectos del alcohol y depresores del sistema nervioso central.

El jefe de policía expresó el profundo impacto emocional de este caso: “Esta es la peor pesadilla de cualquier padre. Estuve en el lugar de los hechos esta mañana, al igual que varios de nuestros agentes. Esto nos afecta a todos. Es un golpe muy duro para todos nosotros y para todos los socorristas que estuvieron allí”.

Anders fue ingresada en la cárcel de la parroquia de St. Tammany el miércoles. Su fianza se fijó en 50.000 dólares.

