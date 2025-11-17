Repunte en la Bolsa y caída del dólar: Así reaccionó el mercado financiero tras resultados de la primera vuelta presidencial

17 nov. 2025 - 11:23 hrs.

¿Qué pasó?

El mercado en Chile reaccionó a los resultados de las elecciones presidenciales y parlamentarias llevadas a cabo el pasado domingo, donde se definió a Jeannette Jara y José Antonio Kast como los candidatos que competirán en una segunda vuelta para llegar a La Moneda.

El dólar se desplomó la mañana de este lunes en el mercado cambiario local, mientras que el IPSA, principal índice de la bolsa de Santiago, se disparó.

El dólar, la primera reacción del mercado

A primera hora, el tipo de cambio registró un fuerte descenso. Roberto Saa, editor de Economía de Meganoticias, explicó en el Instagram Perasymanzanasprime que "el dólar comenzó esta jornada de día lunes bajando $10, apenas se empezó a transar en los mercados, y hasta los $920".

El analista señaló que la apertura estuvo marcada por la evaluación que hace el mercado del escenario político: "Esto es producto de que el mercado ve que José Antonio Kast tiene muchas más chances de ganar el balotaje".

"Esa es la primera reacción en los mercados con el dólar bajando fuerte en la apertura en este día lunes post elecciones", sostuvo.

Pero el retroceso no se detuvo ahí. Momentos después, a las 08:33 horas, el dólar profundizó su caída, hundiéndose $15,42 y ubicándose en $914,98 en su punta vendedora. De mantenerse la tendencia, la divisa podría cerrar la jornada en su nivel más bajo del año y en mínimos no vistos desde mediados de 2024.

Fuerte salto del IPSA

Mientras el dólar caía, la Bolsa de Santiago experimentó un repunte significativo. A las 10:00 horas, el IPSA avanzó 2,88% y alcanzó los 8.879,58 puntos.

Todas las acciones que componen el índice operaban al alza. Entre las mayores alzas se encontraban Cenco Malls (7,36%), Entel (5,77%), Banco de Chile (3,9%) y SQM-B (3,79%).

Según consignó Emol, un informe, Credicorp Capital señaló que "los resultados de Jeannette Jara, más débiles de lo esperado, combinados con el buen desempeño de José Antonio Kast y Johannes Kaiser, junto con las ganancias de la derecha en el Congreso, respaldan una perspectiva favorable a corto plazo".

Todo sobre Economía