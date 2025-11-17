Elecciones presidenciales 2025: ¿Será obligatorio votar en la segunda vuelta?

17 nov. 2025 - 10:30 hrs.

Durante este domingo 16 de noviembre se llevaron a cabo las elecciones presidenciales y parlamentarias, donde los ciudadanos chilenos debimos acudir de manera obligatoria a entregar nuestras preferencias.

En lo que respecta a las elecciones para elegir el próximo mandatario, la mayoría de los votos se la llevaron la candidata del Partido Comunista, Jeannette Jara y su par del Partido Republicano, José Antonio Kast.

En concreto, la opción oficialista se llevó el 26,85% de los votos, mientras su contendor obtuvo el 23,92% de las preferencias.

De esta manera, y de acuerdo a lo estipulado por nuestro sistema electoral, ambas alternativas deberán enfrentarse en una segunda vuelta, considerando que ninguno pudo captar más del 50% de los votos.

¿Será obligatorio votar en la segunda vuelta?

Un punto importante a destacar de estos comicios electorales es que fue la primera vez que se desarrollaron bajo la inscripción automática y voto obligatorio.

El balotaje, que se realizará el próximo 14 de diciembre, también contará con un voto de carácter obligatorio, aunque en esta ocasión solo habrá que votar por el futuro presidente, a diferencia de la primera vuelta donde además hubo que votar por diputados y, en algunos casos, por senadores.

