Elecciones presidenciales: ¿Cuándo se realizará la segunda vuelta entre Jeannette Jara y José Antonio Kast?

17 nov. 2025 - 08:38 hrs.

¿Qué pasó?

Ayer domingo 16 de noviembre, y con algunas sorpresas, se llevaron a cabo las elecciones presidenciales, instancia en la que la candidata oficialista Jeannette Jara y el exdiputado José Antonio Kast pasaron a segunda vuelta con porcentajes de votación muy similares: 26,85% y 23,92%, respectivamente.

Esto contravino las predicciones de muchas encuestas que, si bien anticiparon que ambos serían los contendores en el balotaje, proyectaban una intención de voto mayor para la candidata comunista.

Ahora solo resta saber cómo será el comportamiento del electorado en un escenario donde Kast asoma como el principal favorito, considerando que se presume que los votos de los otros candidatos de derecha se traspasarán al líder del Partido Republicano.

¿Cuándo se realizará la segunda vuelta presidencial?

La verdad solo se conocerá cuando se lleve a cabo la segunda vuelta presidencial, fijada para el próximo domingo 14 de diciembre.

En este lapso de poco menos de un mes, los candidatos deberán retomar sus actividades de campaña para convencer a la ciudadanía de que son la mejor opción para el país durante los próximos cuatro años.

Cabe destacar que durante esa jornada los votantes recibirán solo una papeleta con dos opciones, a diferencia de lo ocurrido en la primera vuelta, donde además de la elección presidencial se votó por diputados y, en algunos casos, senadores.

