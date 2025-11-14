¿Cuál es el valor de la bencina este viernes 14 de noviembre?

14 nov. 2025 - 07:30 hrs.

El jueves 13 de noviembre entró en vigor una nueva alza del precio de la parafina en Chile. En su Informe Semanal de Precios, la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) anunció que dicho combustible aumentó $37, siendo el único en experimentar una variación en su valor.

¿Cuál es el valor de la bencina este viernes?

En dicho informe, ENAP detalló que ni la gasolina de 93, 95 ni la de 97 octanos experimentaron variaciones en su valor.

Con dicha información, el portal Bencina en Línea, de la Comisión Nacional de Energía (CNE), indica los siguientes precios promedios de la bencina y de los combustibles en la Región Metropolitana para este viernes 14 de noviembre:

Gasolina 93 : $1.201 por litro.

: $1.201 por litro. Gasolina 97 : $1.282 por litro.

: $1.282 por litro. Gasolina 95 : $1.241 por litro.

: $1.241 por litro. Kerosene (parafina) : $1.132 por litro.

: $1.132 por litro. Diésel : $1.131 por litro.

: $1.131 por litro. Gas licuado de petróleo (GLP) de uso vehicular: $606 por litro.

¿Cuándo volverán a cambiar los valores de las bencinas?

De acuerdo con la política de ENAP, los precios de las gasolinas se actualizan cada tres semanas. Por ello, el próximo ajuste en el valor está programado para el jueves 20 de noviembre.

Todo sobre Precio bencina