¿Qué combustible subió $37 por litro? Revisa el valor de la bencina este jueves 13 de noviembre

13 nov. 2025 - 07:30 hrs.

¿Qué pasó?

El miércoles, la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) publicó su Informe Semanal de Precios para este jueves 13 de noviembre, en el que destacó un significativo aumento en el valor de uno de los combustibles.

De acuerdo al reporte, el único combustible que sufrió una modificación en su precio fue el kerosene (parafina), con una importante alza de 37,3 pesos por litro.

¿Cómo quedaron los precios este jueves 13 de noviembre?

De acuerdo a Enap, las variaciones para esta semana son las siguientes:

Gasolina 93 octanos : $0,0 por litro.

: $0,0 por litro. Gasolina 97 octanos : $0,0 por litro.

: $0,0 por litro. Kerosene (parafina) : +$37,3 por litro.

: +$37,3 por litro. Diésel : $0,0 por litro.

: $0,0 por litro. Gas licuado de petróleo (GLP) de uso vehicular: $0,0 por litro.

El portal Bencina en Línea, de la Comisión Nacional de Energía (CNE), informa los valores promedios de los combustibles en la Región Metropolitana. Este jueves serían los siguientes:

Gasolina 93 : $1.201 por litro.

: $1.201 por litro. Gasolina 97 : $1.282 por litro.

: $1.282 por litro. Gasolina 95 : $1.241 por litro.

: $1.241 por litro. Kerosene (parafina) : $1.121 por litro.

: $1.121 por litro. Diésel : $1.130 por litro.

: $1.130 por litro. Gas licuado de petróleo (GLP) de uso vehicular: $606 por litro.

¿Cuándo volverán a cambiar los valores de las bencinas?

De acuerdo con la política de ENAP, los precios de las gasolinas de 93 y 97 octanos se actualizan cada tres semanas. Por ello, el próximo ajuste en el valor de estos combustibles está programado para el jueves 20 de noviembre.

