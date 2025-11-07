¿Cuál es el valor de la bencina este viernes 7 de noviembre?

07 nov. 2025 - 07:30 hrs.

El pasado miércoles 5 de noviembre, la bencina no registró modificaciones en su valor, de acuerdo al Informe Semanal de Precios de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) que entró en vigencia el jueves 6 de noviembre.

Según el reporte, el único combustible que sufrió una modificación en su precio fue el kerosene (parafina), con una importante alza de 40,9 pesos por litro.

¿Cuál es el valor de la bencina este viernes?

El portal Bencina en Línea, de la Comisión Nacional de Energía (CNE), informa los siguientes valores promedios de la bencina y de los combustibles en la Región Metropolitana para este viernes 7 de noviembre:

Gasolina 93 : $1.202 por litro.

: $1.202 por litro. Gasolina 97 : $1.283 por litro.

: $1.283 por litro. Gasolina 95 : $1.241 por litro.

: $1.241 por litro. Kerosene (parafina) : $1.079 por litro.

: $1.079 por litro. Diésel : $980 por litro.

: $980 por litro. Gas licuado de petróleo (GLP) de uso vehicular: $606 por litro.

¿Cuándo volverán a cambiar los valores de las bencinas?

De acuerdo con la política de ENAP, los precios de las gasolinas de 93 y 97 octanos se actualizan cada tres semanas. Por ello, el próximo ajuste en el valor está programado para el jueves 20 de noviembre.

Todo sobre Precio bencina