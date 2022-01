Bono de vacaciones: ¿Cuándo se paga?

Uno de los beneficios que entrega el Estado durante el verano a los trabajadores, es el bono de vacaciones.

Este beneficio está garantizado a través de la Ley 21.306, y lo reciben los trabajadores fiscales dependiendo de su remuneración.

Tras el Reajuste del Sector Público, el bono de vacaciones que se otorgará en 2022, aumentará sus montos respecto al aporte que se entregó durante enero de 2021.

Todo sobre Beneficio Trabajador

¿Cuándo se paga el bono de vacaciones?

Según indica la ley, el bono de vacaciones “se pagará a más tardar en el mes de enero de 2022”.

Para recibir el bono de vacaciones no es necesario realizar ningún trámite, ya que se otorga automáticamente a los trabajadores del sector público.

¿Qué monto me corresponde?

Tras el reajuste de las remuneraciones del sector público, los montos del bono de vacaciones para 2022 son:

$100.000 para los trabajadores cuya remuneración líquida que les corresponda percibir en el mes de noviembre de 2021 sea igual o inferior a $842.592.

para los trabajadores cuya remuneración líquida que les corresponda percibir en el mes de noviembre de 2021 sea igual o inferior a $842.592. $50.000 para aquellos cuya remuneración líquida supere $842.592 y no exceda una remuneración bruta de $2.790.225.

Este beneficio no es imponible, no constituirá renta para ningún efecto legal, por lo que no está afecto a descuentos.

Todo sobre Beneficios