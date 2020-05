Para el 2050 se proyecta que 14 millones de estadounidenses padezcan de Azlheimer, considerada la forma más común de demencia en ese país.

Científicos del Centro de Investigación sobre el Envejecimiento Humano, Jean Mayer, de la Universidad de Tufts de Boston (Estados Unidos), identificaron a un grupo de alimentos que son capaces de reducir su aparición.

El estudio, publicado en la American Journal of Clinical Nutrition, consistió en monitorear la alimentación de un grupo de 2.801 participantes, con 50 años o más, durante un promedio de 20 años. Al principio del seguimiento, todos estaban libre de algún tipo de demencia.

Su objetivo era examinar la relación entre la ingesta de seis clases de flavonoides y el riesgo de aparición Alzheimer y demencias asociadas. Para eso incluyeron en la dieta de los pacientes té, manzanas, peras, jugo de naranja, naranjas, plátanos, muffins de arándanos, arándanos, fresas y vino tinto.

Las mediciones se hicieron a través de cinco exámenes periódicos de salud. Durante el tiempo de duración del estudio, 193 de los participantes desarrollaron la enfermedad de Alzheimer u otras formas de demencia.

“Nuestros hallazgos implican que una mayor ingesta dietética de flavonoides a largo plazo está asociada con menores riesgos en adultos de Estados Unidos”, reza la investigación.

Lograron determinar que las personas con una ingesta más alta (60% o más) de flavonoles, antocianinas y polímeros flavonoides tenían entre un 48% y 62% menos riesgo de sufrir Alzheimer u otro tipo de demencia en comparación con las personas con la ingesta más baja (15%)

En estos tipos de flavonoides se incluyen el té, manzanas, peras, arándanos y fresas.

Uno de los autores principales, Paul F. Jacques, explicó The New York Times que “la cantidad consumida por los que más se beneficiaron no era grande. Su promedio mensual era de aproximadamente siete porciones de media taza de fresas o arándanos, ocho manzanas o peras y 17 tazas de té”.