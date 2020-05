¿Qué pasó?

Si la cuarentena se ha hecho difícil para los adultos, no se necesita mucha imaginación para tener una idea de qué puede significar para los niños, acostumbrados al contacto de familiares, amigos y a jugar al aire libre.

Un estudio realizado a 1.784 niños de segundo a sexto grado que viven en la provincia de Hubei, en China, reveló que uno de cada cinco escolares mostró síntomas de depresión luego del cierre de sus escuelas

El estudio

En un estudio publicado JAMA Network Open, 1.784 niños de segundo a sexto grado en la provincia china de Hubei, donde surgió el coronavirus, fueron encuestados para evaluar su salud mental después de los confinamientos por coronavirus.

En los niños, los síntomas que manifiestan no son fáciles de asociar con depresión, y ellos no tienen un vocabulario tan amplio que les permita explicar qué es lo que sienten.

La depresión, en general, se desencadena por la pérdida de algo, un referente afectivo o un lugar.

¿Cómo se manifiesta en niños?

La psicóloga Nina Cummings precisa que en el caso de los niños, esta depresión se manifiesta a través de cambios de humor, llanto sin motivo, pérdida de interés por juguetes o entretenimientos habituales.

Los niños afectados emocionalmente pueden mostrarse apáticos, con algunas quejas como dolores de cabeza o de estómago. En ocasiones hay desórdenes en el peso –que no corresponde con la edad- y también pueden mostrarse hiperactivos o cansados.

La depresión es un trastorno mental que afecta a más de 350 millones de personas en todo el mundo, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Sin embargo, esta enfermedad no es exclusiva de los adultos, prevalece en todas las edades pero en el caso de los niños es fácil de confundir con otras patologías.

Los días de cuarentena son un espacio importante para agudizar la observación de nuestros hijos.

Los cambios de comportamiento pueden ser una forma de exteriorizar la nostalgia por los familiares o amigos que no pueden ver. Los niños no tienen las herramientas sobrellevar una realidad nueva que no pueden cambiar.

¿Cómo prevenirla?

Para Victoria del Barrio, profesora de Psicología de la Personalidad autora del libro 'Como evitar que tu hijo se deprima', afirma que se debe proveer al niño de un ambiente armónico y positivo, pues es un fuerte inhibidor de la depresión. Si el niño se siente protegido, los factores externos no lo afectarán tan intensamente.

En casa, según recomienda la psicóloga, se deben establecer reglas y normas de convivencia que faciliten al niño su integración. Los padres y familiares cercanos deben ofrecer un modelo adaptación y procurar dominar las emociones extremas. Esto es vital pues los niños copian el modelo que el adulto les ofrece.

Ayudarles a desarrollar su autoestima y la seguridad en sí mismos es fundamental, al tiempo que aprender a manejar la crítica constructiva. Enseñarles a resolver sus problemas y aceptar sus retos es otra herramienta.