Actriz que fue el "bebé sol" de Teletubbies anuncia que está embarazada: "Tendrá su propio bebé sol"

A finales de la década de los 90, la serie "Teletubbies" se convirtió en uno de los programas infantiles más populares del mundo, siendo recordado por varias generaciones.

Sus cuatro personajes principales se ganaron el corazón de niños y niñas, sin embargo, hubo otro rol que también cautivó a su audiencia: la "bebé sol", que aparecía al inicio y final de cada episodio.

La pequeña actriz Jessica Smith fue quien prestó su rostro para interpretar al astro rey. Más de dos décadas han pasado desde que saltó a la fama y actualmente la joven de 28 años se mantiene alejada de la actuación.



Jessica Smith en la actualidad/Instagram

"Cuando dos se convierten en tres"

A través de su cuenta de Instagram, Jessica ha mostrado parte de su vida siendo adulta. Fue mediante esta plataforma que decidió anunciar una feliz noticia: está embarazada de su primer hijo.

"Cuando dos se convierten en tres", escribió en la descripción del post, que muestra la ecografía de su bebé.

Varios usuarios sorprendidos por el paso del tiempo reaccionaron a la postal. "El bebé sol de Teletubbies tendrá su propio bebé sol", "otro bebé sol, felicitaciones", "maravillosas noticias"; fueron algunos de los mensajes que le escribieron.

Jessica Smith/Instagram

Un secreto que mantuvo por años

La identidad de la "bebé sol" estuvo, desde la creación de la serie en 1997, casi 20 años oculta. Si bien los amigos y familiares más cercanos de Jessica lo sabían, la joven prefería mantenerlo en secreto.

Sin embargo, en 2014, tras la insistencia de sus cercanos, hizo una publicación en Facebook revelando que ella es la persona del opening de "Teletubbies", contando que fue seleccionada en el casting cuando solo tenía 9 meses de edad, un día que su madre la llevó a un control rutinario con los doctores.

Jessica Smith en Teletubbies

"Yo solía ocultarlo, pero después de que mis amigos me aconsejaran hacerlo público, he ganado confianza y lo he dicho. Ahora, todo el mundo dice que puede ver la semejanza que existe entre mi cara y la del bebé de la serie", explicó en la publicación.

