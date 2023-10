Berta Lasala revela los motivos de su separación con Daniel Alcaíno: "Uno empieza a mirar para distintos lados"

08 oct. 2023 - 19:15 hrs.

La actriz Berta Lasala se sinceró en una reciente aparición en televisión y dio a conocer los motivos detrás de su separación de Daniel Alcaíno.

La pareja, que comparte una hija y que se mantuvieron casados durante 20 años, anunciaron el quiebre de su relación en enero de 2023.

"No deja de doler"

Fue en el último capítulo de un programa de CHV que la actriz chilena y rostro de TV recordó el proceso de su separación.

"No deja de doler, pero igual ya fue hace un año y estamos bien los dos", comentó durante el espacio.

Instagram @lasalaberta1

Fue en enero de este año, después de especulaciones del público y la prensa, que los actores confirmaron el fin de su relación.

"Yo creo que nosotros tuvimos una relación linda de 20 años", añadió Lasala en el reciente programa de televisión.

¿Por qué se separaron Berta Lasala y Daniel Alcaíno?

Según Lasala, el quiebre habría sido amistoso y fue una situación que se conversó con anterioridad.

"Cuando decidimos separarnos estaba bastante conversado entre nosotros", confirmó a Jean Philippe Cretton.

Berta Lasala y Daniel Alcaíno trabajaron juntos en varios proyectos audiovisuales. Esta es una captura de la miniserie sobre el mundial de fútbol jugado en Chile: "62: Historia de un Mundial". Créditos: Instagram @62mundial

Las crecientes diferencias en la pareja habrían sido uno de los motivos de su ruptura.

"Después, de repente, uno empieza a mirar para distintos lados, como que los intereses van cambiando y eso fue como bien evidente en la pandemia", explicó la actriz.

¿Influyó "Yerko Puchento" en la decisión?

Adicionalmente, y en tono de broma, Berta Lasala mencionó sus conflictos con "Yerko Puchento", el personaje más conocido de quien fue su marido, como otro motivo para su separación.

Instagram @daniel_alcaino_cuevas_

Según explicó la actriz, en varias ocasiones debió dar explicaciones por las rutinas del humorista, especialmente cuando estas mencionaban a sus compañeras de profesión.

"Mis colegas me decían a mí: ‘Oye, se pasó Yerko, lo que me dijo’, y era como qué plancha. ‘Sí, que feo lo que te dijo amiguita, nada que ver’. ‘Amiga, lo siento, no fui yo, fue él’. Él es el desubicado y dando explicaciones, pero todo en un contexto de risa y humor", comentó.

"A veces como que yo quedaba negra con lo que decía, concha del loro, me quemaba la cabeza. ¿Qué voy a decir? ¡Qué vergüenza! Al final ya ni lo veía porque yo sufría demasiado", concluyó.

