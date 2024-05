"No le cuentes a nadie, te lo pido por mi madre": Los mensajes que futbolista le envió a joven que lo acusa de violación

09 may. 2024 - 18:17 hrs.

Una joven de 22 años denuncia haber sido violada por un futbolista profesional mientras ambos participaban de una junta con amigos en la comuna de El Quisco, en la región de Valparaíso.

La agresión que ella denuncia tuvo lugar la noche del 12 de marzo de 2021 al interior de una casa, instancia en la que el jugador habría acosado a la víctima y, posteriormente, atacado sexualmente.

La mujer dio a conocer un diálogo que sostuvo con el denunciado a través de WhatsApp al día siguiente de ocurrido el hecho, conversación en la que él se disculpa y le pide que no le cuente a nadie.

Pexels / Referencial

El ataque

De acuerdo a la afectada, de nombre Rocío, el delito se produjo cuando ella tenía 19 años y se encontraba en El Quisco terminando un trabajo de verano.

A modo de despedida, ya que debía regresar a Santiago, de donde es oriunda, fue invitada a una junta a la casa del pololo de su mejor amiga. Allí, también, estaba el presunto agresor.

En medio de la convivencia, la joven se fue hasta un dormitorio. Al rato, el jugador entró y se sentó en la cama. "Yo estaba totalmente vestida, puse cojines entre nosotros dos para que no se diera ningún mal entendido", relató Rocío a Chilevisión.

No obstante, el ataque se produjo de todos modos. Pese a la negativa de la víctima, el futbolista habría hecho caso omiso: "Se lo mencioné muchas veces. 'No quiero, no quiero'. Se lo habré dicho más de 20 veces", afirmó al citado medio.

Encaró al presunto agresor por WhatsApp

Posterior a ello, el hombre se retiró de la casa. La amiga y su pareja se acercaron a Rocío y le preguntaron si le había pasado algo, sin embargo, ella les contestó que no, faltando a la verdad.

Al día siguiente, la víctima decidió encarar al jugador a través de WhatsApp con el fin de obtener más pruebas.

En la conversación, el deportista se deshizo en disculpas y en todo momento se mostró arrepentido por lo que había hecho.

"Pucha, sorry. De verdad, no fue con mala intención. Estuve mal, mil disculpas. De verdad. Oye, ¿podemos hablar?", le escribió.

"No sé por qué lo hice, no fue mi intención"

"¿Cómo crees que me sentía y me siento?", le preguntó la joven, a lo que el futbolista le respondió: "Sí, te entiendo, de verdad. No sé por qué lo hice, no estaba pensando en lo que hice. ¿Te puedo llamar, por favor?".

"¿Sabes cómo podría interpretarlo alguna persona a la que le cuente esto?... Violación", le expuso Rocío, generando un evidente temor en el acusado ante la posibilidad de que se hiciera público el caso.

"Por favor, no le cuentes a nadie. Por favor, te lo pido. Disculpa, de verdad. No sé por qué lo hice, no fue mi intención", le contestó el jugador.

"No le cuentes a nadie, te lo pido por mi madre"

En el mismo diálogo, Rocío desliza la idea de revelarle lo sucedido a alguna persona. Ante esto, el denunciado le aseguró que "no es tanto que le digas a alguien. Me pongo en tu lugar y no me hubiera gustado lo que hice yo, de verdad. Me siento del asco por lo que hice. Sé que con una disculpa no soluciono lo que hice, pero perdóname, por favor".

"Yo pensé después que estuve mal. Tenía la cabeza en otro lado. Por favor, no le cuentes a nadie, te lo pido por mi madre. No me hagas esto", agregó.