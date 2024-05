Joven denuncia que fue violada por futbolista profesional: "Se lo mencioné muchas veces, 'no quiero, no quiero'"

09 may. 2024 - 16:25 hrs.

Una joven denunció haber sido víctima de violación por parte de un jugador de fútbol profesional en 2021, sin embargo, a tres años de lo ocurrido, asegura que la investigación del caso no ha tenido avances.

Se trata de Rocío, quien al momento de la agresión tenía 19 años y se encontraba en la comuna de El Quisco, en la región de Valparaíso, finalizando un trabajo de verano.

Según la querella, el delito ocurrió al interior de una casa a la que fue invitada por una amiga, instancia en la que el futbolista la habría acosado y, posteriormente, atacado sexualmente.

Unsplash / Referencial

Una junta de despedida

En conversación con Chilevisión, Rocío, oriunda de la Región Metropolitana, explicó que el abuso tuvo lugar la noche del 12 de marzo de 2021.

"Yo me tenía que devolver a Santiago, volver a los estudios, y como despedida nos íbamos a juntar como amigos. No era fiesta, no había droga, no había alcohol, no había nada de ese estilo", declaró al citado medio.

La convivencia se llevó a cabo en la casa del pololo de su mejor amiga. Según su relato, se trató de una "junta súper sana", en la que jugaron cartas y vieron películas. En el lugar estaba la víctima, su amiga, el pololo de ella y el presunto abusador.

El ataque

Compartieron entre los cuatro durante un rato, sin embargo, el jugador, en ese entonces del equipo San Antonio Unido, insistió varias veces en acercarse a Rocío.

De acuerdo a la querella, el denunciado tenía "la clara y manifiesta intención de aproximarse más allá de lo amistoso y cordial, situación que desde el primer momento le generaba cierta incomodidad y lo rechazaba".

En medio de la junta, Rocío se separó de su amiga y se fue a una habitación. Al rato después, el jugador ingresó al dormitorio y se sentó en la cama.

"Yo estaba totalmente vestida, yo puse cojines entre nosotros dos, para que no se diera ningún mal entendido o que hubiera alguna intención de algo", recordó Rocío, sin embargo, la agresión sexual se produjo de todos modos.

A pesar de la negativa de la víctima, el jugador habría hecho caso omiso: "Se lo mencioné muchas veces. 'No quiero, no quiero'. Se lo habré dicho más de 20 veces", afirmó la joven.

Ambos se conocían desde hace dos años

Posteriormente, el hombre se retiró de la casa y se dirigió a la suya, ubicada al frente. La amiga y su pareja se acercaron a Rocío y le preguntaron si le había pasado algo, sin embargo, ella les contestó que no, faltando a la verdad.

"Fui un poco miedosa a todo lo que podía pasar, que alguien no me creyera, me dio mucho miedo", recordó.

De acuerdo a su relato a Chilevisión, ambos se conocían, ya que pertenecían a un mismo grupo de amigos desde hace dos años.

Durante ese tiempo, el acusado le manifestó a la víctima sus intenciones de tener algún tipo de relación, pero ella siempre se negó, además que en ese tiempo estaba pololeando.

Encaró al presunto agresor por WhatsApp

Posterior a la violación, Rocío decidió encarar al jugador vía WhatsApp, con el fin de obtener más pruebas.

"Pucha, sorry. De verdad, no fue con mala intención. Estuve mal, mil disculpas. De verdad. Oye, ¿podemos hablar?", son algunos de los mensajes que le escribió el denunciado.

"¿Cómo crees que me sentía y me siento?", le preguntó la víctima, a lo que el futbolista le respondió: "Sí, te entiendo, de verdad. No sé por qué lo hice, no estaba pensando en lo que hice".

"Por favor, no le cuentes a nadie. Por favor, te lo pido. Disculpa, de verdad. No fue mi intención. Tenía la cabeza en otro lado. Por favor, no le cuentes a nadie, te lo pido por mi madre. No me hagas esto", agregó.

La denuncia

Roció le contó a un amigo lo que le había pasado, quien la instó a denunciar. Fue así que, dos días después de ocurrido el hecho, se dirigió a la policía.

"En la mañana voy a Carabineros, pongo la denuncia, y de ahí me derivaron a la PDI. Tuve que ir al Hospital de San Antonio, a hacerme los exámenes que se me exigían. Hice todas las diligencias al pie de la letra de lo que me habían dicho", relató al medio.

No obstante, las cosas se complicaron. "Yo al principio comencé sin abogado, y lo que me llamaron fue casi nulo. Yo tenía que estar llamando todos los días, estar preguntando, me decían siempre que no había noticia, que cualquier cosa me iban a avisar, pero no me avisaban de nada", afirmó.

Un día, Rocío llamó nuevamente "y me dicen que la denuncia ya no estaba vigente o la habían bajado. Ahí me desesperé, porque yo estaba haciendo todo al pie de la letra. Lo que hice ahí fue contratar a un abogado y él volvió a abrir la causa".